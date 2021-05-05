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«Барселона» и «Интер» согласны включить Фирпо в сделку по Мартинесу

23:03
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Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может перейти в «Интер». Оба клуба пришли к согласию насчет того, что 24-летний испанец может быть включен в сделку по переходу форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб, утверждает Tuttosport.

Сообщается, что в сделку по аргентинцу может войти другой защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити.

В текущем сезоне на счету Фирпо 1 гол и 1 ассист в 6 матчах ла лиги.

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