В Кубке Италии будут играть только команды серий А и В

Со следующего сезона в Кубке Италии будут выступать только клубы из серий А и В, сообщает Calcio e Finanza 5 мая. Команды серий C и D участвовать в турнире не будут.

Ранее кубковые соревнования были доступны для участия не только клубам двух высших дивизионов в иерархии итальянского футбола. По данным источника, лига приняла такое решение, чтобы Кубок Италии стал более привлекательным для болельщиков и трансляторов.

В сезоне-2021/22 турнир стартует 15 августа. На первой его стадии будут выступать 12 клубов серии А.