В Кубке Италии будут играть только команды серий А и В
21:46
Со следующего сезона в Кубке Италии будут выступать только клубы из серий А и В, сообщает Calcio e Finanza 5 мая. Команды серий C и D участвовать в турнире не будут.
Ранее кубковые соревнования были доступны для участия не только клубам двух высших дивизионов в иерархии итальянского футбола. По данным источника, лига приняла такое решение, чтобы Кубок Италии стал более привлекательным для болельщиков и трансляторов.
В сезоне-2021/22 турнир стартует 15 августа. На первой его стадии будут выступать 12 клубов серии А.
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