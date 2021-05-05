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В Кубке Италии будут играть только команды серий А и В

21:46

Со следующего сезона в Кубке Италии будут выступать только клубы из серий А и В, сообщает Calcio e Finanza 5 мая. Команды серий C и D участвовать в турнире не будут.

Ранее кубковые соревнования были доступны для участия не только клубам двух высших дивизионов в иерархии итальянского футбола. По данным источника, лига приняла такое решение, чтобы Кубок Италии стал более привлекательным для болельщиков и трансляторов.

В сезоне-2021/22 турнир стартует 15 августа. На первой его стадии будут выступать 12 клубов серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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