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«Эвертон» готов заплатить 10 миллионов евро за Щенсны

23:22
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Польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны интересен английскому клубу. Видеть футболиста у себя хочет «Эвертон», который готов заплатить туринскому клубу порядка десяти миллионов евро, сообщает TMW.

31-летний голкипер сыграл 35 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, в которых пропустил 35 голов. Контракт Войцеха с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что Щесны уже выступал за английские клубы, с 2006 по 2017 год права на голкипера принадлежали лондонскому «Арсеналу», который однажды отдавал его в аренду «Брентфорду».

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