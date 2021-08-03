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Барцальи будет работать с юношескими сборными Италии

02:48

Федерация футбола Италии объявила, что экс-защитник Андреа Барцальи станет техническим ассистентом юношеских сборных Италии.

В прошлом году 40-летний итальянец покинул тренерский штаб «Ювентуса». В начале этого месяца Барцальи получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Напомним, Барцальи в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира-2014.

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Евгений Козинов все материалы автора

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