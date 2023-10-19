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Барбоза считает, что Миранчук способен играть в любой европейской команде

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук попал в не очень хорошую ситуацию, это всегда плохо, когда футболист не играет. Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять, вот и все», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в двух матчах в серии А и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuk-otlichny-j-futbolist-on-sposoben-igrat-v-lyuboj-evropejskoj-komande/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
Серия А
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