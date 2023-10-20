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Сегодня, 02:38

«Рома» встала на защиту игроков клуба, обвиняемых в игре на ставках

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» на официальном сайте выпустила заявление по поводу обвинений в адрес игроков римского клуба Николы Залевски и Стефана Эль-Шаарави в игре на ставках.

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставок, «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевски и Стефану Эль-Шаарави, которые стали объектом спекуляций, наносящих ущерб репутации. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, а они утверждают, что не имеют никакого отношения к этому делу», — говорится в пресс-релизе.

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Стефан Эль-Шаарави
Футбол
ФК Рома
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

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