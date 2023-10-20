«Рома» встала на защиту игроков клуба, обвиняемых в игре на ставках

«Рома» на официальном сайте выпустила заявление по поводу обвинений в адрес игроков римского клуба Николы Залевски и Стефана Эль-Шаарави в игре на ставках.

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о футбольных ставок, «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевски и Стефану Эль-Шаарави, которые стали объектом спекуляций, наносящих ущерб репутации. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, а они утверждают, что не имеют никакого отношения к этому делу», — говорится в пресс-релизе.