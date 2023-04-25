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Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью во время игры в «Интере»

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Форвард «Сьона» Марио Балотелли рассказал о взаимоотношениях с тренером Жозе Моуринью во время совместной работы в «Интере».

«С Моуринью непросто иметь дело, так же, как и со мной. Однажды перед вылетом в Катанию мы поругались в автобусе, который вез нас в аэропорт. Он заставил меня выйти из автобуса, и мне пришлось вернуться домой на машине. Но мне нравилось в «Интере», этот клуб до сих пор для меня много значит», — рассказал Балотелли в подкасте Muschio Selvaggio.

Балотелли выступал за «Интер» с 2007 по 2010. В составе миланцев нападающий провел 86 игр, забил 28 голов и отдал 15 голевых передач.

Моуринью возглавлял черно-синих с 2008 по 2010 год. За время работы в «Интере» португалец выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии, а также дважды завоевал золотые медали серии А.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Жозе Моуринью
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Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
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 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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22.04 16:00
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Мбала Нзола

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 22 1 0
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