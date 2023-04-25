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УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за дела о махинациях

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус».
Фото Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» от еврокубков.

Ди&nbsp;Мария и&nbsp;Федерико Кьеза. «Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда поднялась на третье место, но дело еще не закрыто

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить туринский клуб, если окончательное решение по делу о фиктивном приросте капитала не будет принято в ближайшие месяцы. Срок дисквалификации может составить как минимум год. Возможная победа в Лиге Европы не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

Отмечается, что если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» займет место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб квалифицируется в европейские турниры.

УЕФА должен составить списки участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций после финала ЛЧ-2023, который пройдет 10 июня. «Ювентусу» могут дать дополнительное время на подачу заявки — до конца июля или начала августа.

Если же решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

В январе с туринского клуба сняли 15 очков в серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала, затем в апреле клубу их вернули. Теперь «Ювентус» будет ждать новое разбирательство, которое может затянуться до конца сезона.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?
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2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
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 Монца 31 11 8 12 38-43 41
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 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
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 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
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