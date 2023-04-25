УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за дела о махинациях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» от еврокубков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить туринский клуб, если окончательное решение по делу о фиктивном приросте капитала не будет принято в ближайшие месяцы. Срок дисквалификации может составить как минимум год. Возможная победа в Лиге Европы не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

Отмечается, что если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» займет место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб квалифицируется в европейские турниры.

УЕФА должен составить списки участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций после финала ЛЧ-2023, который пройдет 10 июня. «Ювентусу» могут дать дополнительное время на подачу заявки — до конца июля или начала августа.

Если же решение не будет принято до начала нового еврокубкового сезона, то вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

В январе с туринского клуба сняли 15 очков в серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала, затем в апреле клубу их вернули. Теперь «Ювентус» будет ждать новое разбирательство, которое может затянуться до конца сезона.