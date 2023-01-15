Баллардини стал новым главным тренером «Кремонезе»

Новым главным тренером аутсайдера серии А «Кремонезе» стал Давиде Баллардини, сообщает сайт клуба.

С ним был заключен контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Баллардини получит внушительный бонус, если сможет спасти команду от вылета.

Клуб из Кремона идет на последнем месте в турнирной таблице и не только не одержал ни одной победы, но и не вел в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.