Агент Миранчука: «Алексей играет, это самое главное! Он на хорошем счету в клубе»

Агент Миранчука прокомментировал выступление футболиста в серии А в этом сезоне

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» оценил выступление футболиста в итальянской команде.

«Алексей — играет. И это самое главное. Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнерами. Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок. Надеюсь, что во взаимодействии со Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по футбольному, по мышлению, по ментальности», — сказал Шпинев «СЭ».

27-летний Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня, 15 января, «Торино» проиграло «Специи» в домашнем матче 18-го тура серии А со счетом 0:1.