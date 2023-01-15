Агент Миранчука: «Алексей играет, это самое главное! Он на хорошем счету в клубе»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» оценил выступление футболиста в итальянской команде.
«Алексей — играет. И это самое главное. Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнерами. Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок. Надеюсь, что во взаимодействии со Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по футбольному, по мышлению, по ментальности», — сказал Шпинев «СЭ».
27-летний Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Сегодня, 15 января, «Торино» проиграло «Специи» в домашнем матче 18-го тура серии А со счетом 0:1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|0 : 1
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5