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Сегодня, 19:08

Агент Миранчука: «Алексей играет, это самое главное! Он на хорошем счету в клубе»

Агент Миранчука прокомментировал выступление футболиста в серии А в этом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» оценил выступление футболиста в итальянской команде.

«Алексей — играет. И это самое главное. Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнерами. Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок. Надеюсь, что во взаимодействии со Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по футбольному, по мышлению, по ментальности», — сказал Шпинев «СЭ».

27-летний Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня, 15 января, «Торино» проиграло «Специи» в домашнем матче 18-го тура серии А со счетом 0:1.

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П2

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обе забьют - да

22%

1.65
Алексей Миранчук
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Торино» на домашнем поле уступил «Специи»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
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15.01 20:00
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