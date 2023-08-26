Балахнин считает, что Азмун будет прогрессировать в «Роме»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход Сердара Азмуна в «Рому».

«Трудно сказать, чем руководствовался Азмун, переходя в «Байер». Это хороший клуб. Да, у него там не получилось по разным причинам. Теперь Сердар попробует себя в другом, очень хорошем европейском клубе. В «Зените» он себя реализовал, значит и дальше будет прогрессировать в «Роме». Азмун — одаренный футболист», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.