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«Атлетико» интересен Дибала. Клуб общается с окружением нападающего

«Атлетико» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой
Карен Саркисян
Корреспондент

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает AS.

По информации источника, большую симпатию к 28-летнему аргентинцу проявляет спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта. В последние месяцы клуб контактировал с окружением нападающего.

Отмечается, что «Атлетико» интересуются Дибалой уже несколько лет. В 2018 году игрок встречался с главным тренером команды мадридцев Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Дибала забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 27 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/09/primera/1646840840_820488.html
Диего Симеоне
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3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
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 - : -
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 - : -
6.01 22:45
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Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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