«Атлетико» интересен Дибала. Клуб общается с окружением нападающего

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает AS.

По информации источника, большую симпатию к 28-летнему аргентинцу проявляет спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта. В последние месяцы клуб контактировал с окружением нападающего.

Отмечается, что «Атлетико» интересуются Дибалой уже несколько лет. В 2018 году игрок встречался с главным тренером команды мадридцев Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Дибала забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 27 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.