Виалли: «Я боюсь смерти, но мне интересно узнать, что происходит на той стороне»

Бывший нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли рассказал о своей борьбе с раком.

«Эта болезнь — не только страдания, есть и много чудесных моментов, — приводит слова Виалли Football Italia. — Жизнь на 20 процентов состоит из того, что происходит, и на 80 процентов из того, как вы реагируете на события. Болезнь может многое рассказать о тебе, она также может стать возможностью».

Также экс-нападающий поразмышлял на тему смерти.

«Я боюсь смерти, но в каком-то смысле мне интересно узнать, что происходит на той стороне», — сказал он.

57-летний итальянец входит в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.