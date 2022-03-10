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Виалли: «Я боюсь смерти, но мне интересно узнать, что происходит на той стороне»

Бывший нападающий «Ювентуса» Виалли рассказал о своей борьбе с раком
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли рассказал о своей борьбе с раком.

«Эта болезнь — не только страдания, есть и много чудесных моментов, — приводит слова Виалли Football Italia. — Жизнь на 20 процентов состоит из того, что происходит, и на 80 процентов из того, как вы реагируете на события. Болезнь может многое рассказать о тебе, она также может стать возможностью».

Также экс-нападающий поразмышлял на тему смерти.

«Я боюсь смерти, но в каком-то смысле мне интересно узнать, что происходит на той стороне», — сказал он.

57-летний итальянец входит в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

Источник: https://football-italia.net/vialli-im-scared-of-death-but-excited-to-see-what-happens/
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2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
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 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
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 Торино 27 9 7 11 33-28 34
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 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
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 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
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 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
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 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
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Милан

 23 1 5
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