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Сегодня, 10:30

«Интер» интересуется Скамаккой. Переход нападающего «Сассуоло» оценивается в 40 миллионов евро

«Интер» интересуется нападающим «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой
Карен Саркисян
Корреспондент

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, миланский клуб ведет переговоры о трансфере 23-летнего итальянца и является фаворитом в борьбе за нападающего.

Отмечается, что переход Скамакки в «Интер» оценивается в 40 миллионов евро при платежах четырьмя траншами.

При этом нерадзурри хотели бы включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить цену.

В нынешнем сезоне Скамакка забил 11 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Сассуоло». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 20 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1501744351998840833
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И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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