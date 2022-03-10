«Интер» интересуется Скамаккой. Переход нападающего «Сассуоло» оценивается в 40 миллионов евро

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, миланский клуб ведет переговоры о трансфере 23-летнего итальянца и является фаворитом в борьбе за нападающего.

Отмечается, что переход Скамакки в «Интер» оценивается в 40 миллионов евро при платежах четырьмя траншами.

При этом нерадзурри хотели бы включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить цену.

В нынешнем сезоне Скамакка забил 11 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Сассуоло». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 20 миллионов евро.