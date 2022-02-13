«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус».

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Демирал, Джимшити, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, де Роон, Дзаппакоста, Бога, Муриель.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Маккенни, Локателли, Рабьо, Дибала, Мората, Влахович.

Напомним, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускает матч из-за травмы. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.