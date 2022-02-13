«Рома» спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (2:2) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

На 45-й минуте Тэмми Абрахам с пенальти вывел гостей вперед. После этого Крис Смоллинг забил в свои ворота, а гол Хамеда Траоре на 73-й минуте вывел в лидеры хозяев. Римляне спаслись от поражения благодаря голу Брайана Кристанте в концовке игры.

С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве. С поля был удален Джанмарко Феррари.

«Сассуоло» набрал 30 очков и занимает 12-е место. У «Ромы» 40 очков и седьмая позиция.