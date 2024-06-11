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Сегодня, 01:46

«Аль-Ахли» готов выкупить Осимхена у «Наполи» за 120 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

«Аль-Ахли» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Il Mattino.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии готов активировать опцию выкупа 25-летнего нигерийца за 120 миллионов евро. При этом неизвестно, согласится ли на переход сам футболист, на которого также претендуют «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал».

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Наполи
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