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Барцальи назвал Конте одним из лучших тренеров в мире

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи поделился мнением о назначении Антонио Конте на должность главного тренера «Наполи».

«Конте — один из тех тренеров, что всегда дают результат. Он дотошен, с ним настоящие чемпионы могут стать еще лучше. Он очень требователен. Его тренировки так сложны, что о них ходят легенды. С ним каждая команда обретает особый менталитет», — цитирует TMW Барцальи.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.

Антонио Конте
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
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