«Аталанта» намерена выкупить Де Кетеларе у «Милана» за 22 миллиона евро

Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе, арендованный у «Милана», может остаться в клубе из Бергамо, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Аталанта» намерена выкупить 23-летнего бельгийца за 22 миллиона евро, однако хочет убрать пункт о бонусах в 4 миллиона евро и пункт о 10 процентах миланцам на будущую продажу.

«Аталанта» арендовала Де Кетеларе у «Милана» в августе 2023 года. На счету полузащитника 50 матчей, в которых он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.