«Верона» объявила об уходе тренера Барони, который может возглавить «Лацио»

«Верона» объявила об уходе Марко Барони с поста главного тренера команды.

60-летний итальянец пришел в клуб в июле 2023 года, подписав контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

«Верона» в сезоне-2023/24 заняла 13-е место в турнирной таблице серии А с 38 очками. По данным Sky Sports, Барони близок к тому, чтобы возглавить «Лацио», который ранее объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера команды.