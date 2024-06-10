В Сербии подтвердили интерес «Зенита» к Йовичу

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Милана» Луки Йовича в «Зенит».

«Милан» хочет продлить контракт с Йовичем. Он не сказал, согласен или нет, потому что ждет развития событий. Лука хочет стать основным нападающим после ухода Жиру. Он надеется, что после чемпионата Европы его стоимость повысится. «Зенит» заинтересован, как и еще некоторые клубы. Но Йович ожидает, что произойдет до конца чемпионата Европы, надеясь измения ситуации в его пользу», — сказал Цветкович «СЭ».

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.