Названа дата, когда «Ювентус» объявит о назначении Мотты на пост главного тренера

Названа дата, когда «Ювентус» объявит о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера клуба, сообщает Football Italia.

По данным источника, о назначении станет известно 12 июня. На данный момент Мотта находится в отпуске. На следующей неделе тренер прибудет в Турин, чтобы подписать контракт.

23 мая «Болонья» объявила об уходе Мотты с поста главного тренера.