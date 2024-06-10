Булыкин — о стоимости Кварацхелии: «Мбаппе перешел в «Реал» за 0 рублей. Это все субъективно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мыслями об обновленной стоимости нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Проявил очень хорошо себя в этом сезоне, но стоит сказать, никто не ориентируется на портал Transfermarkt. Тот же Мбаппе перешел в «Реал» за ноль рублей и ноль копеек. И как в таком случае Transfermarkt может что-то оценивать? Поэтому это все субъективно. Многие могут стоить намного больше указанного. И наоборот, многие агенты могут раскрутить стоимость своего игрока, хотя он и близко столько не стоит. На это можно обращать внимание, но весь футбольный мир не считает это объективной оценкой трансферной стоимости», — сказал Булыкин «СЭ».

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю. Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро. В тройке расположились украинцы Михаил Мудрик, выступающий за «Челси» (60 миллионов евро) и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, стоимость которого в 2006-м составляла 51 миллион евро.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.