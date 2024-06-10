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Булыкин — о стоимости Кварацхелии: «Мбаппе перешел в «Реал» за 0 рублей. Это все субъективно»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мыслями об обновленной стоимости нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Проявил очень хорошо себя в этом сезоне, но стоит сказать, никто не ориентируется на портал Transfermarkt. Тот же Мбаппе перешел в «Реал» за ноль рублей и ноль копеек. И как в таком случае Transfermarkt может что-то оценивать? Поэтому это все субъективно. Многие могут стоить намного больше указанного. И наоборот, многие агенты могут раскрутить стоимость своего игрока, хотя он и близко столько не стоит. На это можно обращать внимание, но весь футбольный мир не считает это объективной оценкой трансферной стоимости», — сказал Булыкин «СЭ».

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю. Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро. В тройке расположились украинцы Михаил Мудрик, выступающий за «Челси» (60 миллионов евро) и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, стоимость которого в 2006-м составляла 51 миллион евро.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Дмитрий Булыкин
Килиан Мбаппе
Хвича Кварацхелия
Футбол
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Семин уверен, что Кварацхелия еще не достиг своего предела
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
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Дженоа – Болонья
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Ювентус – Монца
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Милан – Салернитана
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Аталанта – Торино
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