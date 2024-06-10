Сын тренера «Спартака» Станковича начнет летний сбор в «Интере»

22-летний Филип Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, вернулся в «Интер» из аренды в «Сампдории», которая выступает в серии В. Там голкипер провел весь сезон-2023/24 в качестве игрока стартового состава.

Молодой вратарь начнет летний сбор вместе с остальными футболистами черно-синих. Если Филипу не удастся доказать, что он уже сейчас необходим миланскому гранду, его вновь отдадут в аренду — одним из претендентов является команда серии А «Эмполи».