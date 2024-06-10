Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:03

Сын тренера «Спартака» Станковича начнет летний сбор в «Интере»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

22-летний Филип Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, вернулся в «Интер» из аренды в «Сампдории», которая выступает в серии В. Там голкипер провел весь сезон-2023/24 в качестве игрока стартового состава.

Молодой вратарь начнет летний сбор вместе с остальными футболистами черно-синих. Если Филипу не удастся доказать, что он уже сейчас необходим миланскому гранду, его вновь отдадут в аренду — одним из претендентов является команда серии А «Эмполи».

Деян Станкович
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
0
Читайте также
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
Верона – Интер
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости