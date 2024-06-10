Хвича доволен отношением к себе в «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия доволен тем, как к нему относятся в клубе.

«В «Наполи» я чувствую, что меня ценят, я ощущаю поддержку окружающих меня людей. На мне лежит большая ответственность, так как хочется оправдывать надежды тех, кто в тебя верит. Я много тренируюсь, делаю все, чтобы болельщики были довольны», — цитирует игрока итальянский журналист Николо Скира.

Ранее в СМИ писали, что «ПСЖ» согласовал условия контракта с футболистом. Однако затем сообщалось, что «Наполи» не планирует отпускать Кварацхелию в парижский клуб.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.