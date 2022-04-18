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Сегодня, 21:14

«Аталанта» — «Верона»: Алексей Миранчук начнет матч в запасе

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Аталанта» на своем поле примет «Верону» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

«Верона»: Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини, Лазович, Илич, Тамез, Фараони, Барак, Капрари, Симеоне.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Верона

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Верона
0
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«Аталанта» — «Верона»: смотреть прямую трансляция матча чемпионата Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
16.04 21:45
Лацио – Торино
 1 : 1
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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