«Аталанта» — «Верона»: Алексей Миранчук начнет матч в запасе

«Аталанта» на своем поле примет «Верону» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

«Верона»: Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини, Лазович, Илич, Тамез, Фараони, Барак, Капрари, Симеоне.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.