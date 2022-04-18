В понедельник, 18 апреля, «Аталанта» сыграет c «Вероной» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Аталанта» — «Верона». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.55.

«Аталанта» с 51 баллом занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. «Верона» — 10-я с 45 очками.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне хавбек провел 23 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач.