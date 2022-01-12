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Сегодня, 21:56

Годин расторг контракт с «Кальяри»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник Диего Годин покинул «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

Клуб пожелал футболисту успехов в дальнейшей карьере. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, игроком интересуется «Атлетику Минейру».

35-летний уругваец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Кальяри» и сделал две результативные передачи.

Диего Годин
ФК Кальяри
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 0 : 3
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Чиро Иммобиле

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П
Ромеро Луис Альберто

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Тео Эрнандес

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Милан

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И К Ж
Роберто Сориано

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Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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