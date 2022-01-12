Годин расторг контракт с «Кальяри»

Защитник Диего Годин покинул «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

Клуб пожелал футболисту успехов в дальнейшей карьере. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, игроком интересуется «Атлетику Минейру».

35-летний уругваец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Кальяри» и сделал две результативные передачи.