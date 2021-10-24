«Аталанта» — «Удинезе»: прямая трансляция матча
24 октября в Бергамо «Аталанта» проведет матч 9-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Игра начнется в 13.30 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Аталанта» — «Удинезе» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 13.25.
За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Ранее стало известно, что 26-летний футболист попал в заявку команды на игру с «Удинезе».
«Аталанта» с 14 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» располагается на 13-й строчке с 9 баллами.
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