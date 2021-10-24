Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини высказал свое мнение по поводу российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина.

— Тренер тоже высоко оценивал Кокорина, — приводит слова Чинквини Firenze Viola. — Мы все ожидали большего. Но, к сожалению, не все пончики получаются с дырочкой.

Для всех нас, так имею в виду Капелло и Манчини, Кокорин был важным игроком, о нем также знали в Европе. Мы думали, что он может здесь добиться успеха. Сейчас мне жалко как парня, так и «Фиорентину».

— Кокорин выглядел плохо, даже когда выходил на поле...

— Да ладно вам. Нельзя же играть по 15 минут. Критиковать слишком легко. Можно также критиковать и тех, кто мог бы ему помочь, но не помог.

Я не знаю и не могу судить о том, что происходит в клубе. Могу лишь частично оценивать ситуацию. Я просто поражен тем, что игрок с таким потенциалом не смог завоевать доверие.

В Фиорентине он пошел на 50- процентное сокращение зарплаты. Я подумал, что это показывает его огромный энтузиазм. Однако он не смог проявить себя.

— Возможно это следствие незнания языка?

— Да, возможно, дело в этом. Не знаю, виноват ли он сам или кто-то еще. Повторюсь, я не могу говорить о том, чего не знаю. Если бы мне позвонили из «Фиорентины»...

— Вы бы могли помочь с Кокориным?

— С радостью. Я поклонник «фиалок», и если бы мог, то с радостью занялся бы Кокориным. Я бы приехал во Флоренцию, но со мной никто не связывался. Понимаю, что там для этого есть свои люди, и я нисколько не сомневаюсь в их профессионализме.

Напомним, текущем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается продать нападающего Александра Кокорина зимой.