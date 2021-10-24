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Бывший спортдиректор «Зенита» — о Кокорине: «К сожалению, не все пончики получаются с дырочкой»

Экс-менеджер «Зенита» сравнил Кокорина с пончиком без дырочки
10:24
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram

Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини высказал свое мнение по поводу российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина.

— Тренер тоже высоко оценивал Кокорина, — приводит слова Чинквини Firenze Viola. — Мы все ожидали большего. Но, к сожалению, не все пончики получаются с дырочкой.

Для всех нас, так имею в виду Капелло и Манчини, Кокорин был важным игроком, о нем также знали в Европе. Мы думали, что он может здесь добиться успеха. Сейчас мне жалко как парня, так и «Фиорентину».

— Кокорин выглядел плохо, даже когда выходил на поле...

— Да ладно вам. Нельзя же играть по 15 минут. Критиковать слишком легко. Можно также критиковать и тех, кто мог бы ему помочь, но не помог.

Я не знаю и не могу судить о том, что происходит в клубе. Могу лишь частично оценивать ситуацию. Я просто поражен тем, что игрок с таким потенциалом не смог завоевать доверие.

В Фиорентине он пошел на 50- процентное сокращение зарплаты. Я подумал, что это показывает его огромный энтузиазм. Однако он не смог проявить себя.

— Возможно это следствие незнания языка?

— Да, возможно, дело в этом. Не знаю, виноват ли он сам или кто-то еще. Повторюсь, я не могу говорить о том, чего не знаю. Если бы мне позвонили из «Фиорентины»...

— Вы бы могли помочь с Кокориным?

— С радостью. Я поклонник «фиалок», и если бы мог, то с радостью занялся бы Кокориным. Я бы приехал во Флоренцию, но со мной никто не связывался. Понимаю, что там для этого есть свои люди, и я нисколько не сомневаюсь в их профессионализме.

Напомним, текущем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается продать нападающего Александра Кокорина зимой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

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П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Дополнительная информация:

https://www.firenzeviola.it/l-esclusiva/cinquini-a-fv-kokorin-sarei-pronto-ad-aiutare-la-viola-conviene-che-resti-perche-351802

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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