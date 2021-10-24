Бывший спортдиректор «Зенита» — о Кокорине: «К сожалению, не все пончики получаются с дырочкой»
Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини высказал свое мнение по поводу российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина.
— Тренер тоже высоко оценивал Кокорина, — приводит слова Чинквини Firenze Viola. — Мы все ожидали большего. Но, к сожалению, не все пончики получаются с дырочкой.
Для всех нас, так имею в виду Капелло и Манчини, Кокорин был важным игроком, о нем также знали в Европе. Мы думали, что он может здесь добиться успеха. Сейчас мне жалко как парня, так и «Фиорентину».
— Кокорин выглядел плохо, даже когда выходил на поле...
— Да ладно вам. Нельзя же играть по 15 минут. Критиковать слишком легко. Можно также критиковать и тех, кто мог бы ему помочь, но не помог.
Я не знаю и не могу судить о том, что происходит в клубе. Могу лишь частично оценивать ситуацию. Я просто поражен тем, что игрок с таким потенциалом не смог завоевать доверие.
В Фиорентине он пошел на 50- процентное сокращение зарплаты. Я подумал, что это показывает его огромный энтузиазм. Однако он не смог проявить себя.
— Возможно это следствие незнания языка?
— Да, возможно, дело в этом. Не знаю, виноват ли он сам или кто-то еще. Повторюсь, я не могу говорить о том, чего не знаю. Если бы мне позвонили из «Фиорентины»...
— Вы бы могли помочь с Кокориным?
— С радостью. Я поклонник «фиалок», и если бы мог, то с радостью занялся бы Кокориным. Я бы приехал во Флоренцию, но со мной никто не связывался. Понимаю, что там для этого есть свои люди, и я нисколько не сомневаюсь в их профессионализме.
Напомним, текущем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается продать нападающего Александра Кокорина зимой.
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Дополнительная информация:
https://www.firenzeviola.it/l-esclusiva/cinquini-a-fv-kokorin-sarei-pronto-ad-aiutare-la-viola-conviene-che-resti-perche-351802
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