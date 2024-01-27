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Сегодня, 18:53

Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук и Сеад Колашинац.
Фото Global Look Press

«Аталанта» дома победила «Удинезе» в матче 22-го тура серии А — 2:0.

У бергамасков счет в игре открыл российский полузащитник Алексей Миранчук, который забил третий гол в 18 матчах сезона. У хозяев встречи также отметился Джанлука Скамакка, две передачи на счету Шарля де Кетеларе.

Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

«Аталанта» одержала третью победу в последних четырех матчах серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 36 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Удинезе» проиграл трижды в последних четырех матчах серии А — 18 очков и 16-е место.

Италия. Серия А. 22-й тур
27 янв, 17:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Удинезе

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Удинезе
6
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Гол Миранчука вывел «Аталанту» вперед в матче с «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
10
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
17
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 - : -
27.01 22:45
Милан – Болонья
 - : -
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 - : -
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 - : -
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 - : -
28.01 22:45
Фиорентина – Интер
 - : -
29.01 22:45
Салернитана – Рома
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 11
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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