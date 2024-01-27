Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

«Аталанта» дома победила «Удинезе» в матче 22-го тура серии А — 2:0.

У бергамасков счет в игре открыл российский полузащитник Алексей Миранчук, который забил третий гол в 18 матчах сезона. У хозяев встречи также отметился Джанлука Скамакка, две передачи на счету Шарля де Кетеларе.

Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

«Аталанта» одержала третью победу в последних четырех матчах серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 36 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Удинезе» проиграл трижды в последних четырех матчах серии А — 18 очков и 16-е место.