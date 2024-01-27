Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
«Аталанта» дома победила «Удинезе» в матче 22-го тура серии А — 2:0.
У бергамасков счет в игре открыл российский полузащитник Алексей Миранчук, который забил третий гол в 18 матчах сезона. У хозяев встречи также отметился Джанлука Скамакка, две передачи на счету Шарля де Кетеларе.
Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.
«Аталанта» одержала третью победу в последних четырех матчах серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 36 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Удинезе» проиграл трижды в последних четырех матчах серии А — 18 очков и 16-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
6
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
10
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
17
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|- : -
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|- : -
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3