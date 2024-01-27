«Рома» летом постарается убедить Клоппа возглавить команду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Рому», сообщает Il Messagero.

По информации источника, «Рома» может приступить к поиску нового тренера, если команда не будет показывать стабильных результатов при Даниеле де России, который возглавил команду в январе.

Если Де Росси уйдет, руководство римлян постарается убедить Клоппа стать новым главным тренером команды.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. 56-летний специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.