Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:08

«Рома» летом постарается убедить Клоппа возглавить команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Рому», сообщает Il Messagero.

По информации источника, «Рома» может приступить к поиску нового тренера, если команда не будет показывать стабильных результатов при Даниеле де России, который возглавил команду в январе.

Если Де Росси уйдет, руководство римлян постарается убедить Клоппа стать новым главным тренером команды.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. 56-летний специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Рома
Юрген Клопп
2
0
Читайте также
Российский теннисист Шевченко решил выступать за Казахстан
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
10
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
17
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 - : -
27.01 22:45
Милан – Болонья
 - : -
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 - : -
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 - : -
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 - : -
28.01 22:45
Фиорентина – Интер
 - : -
29.01 22:45
Салернитана – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 11
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости