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«Аталанта» сообщила, что Миранчук заразился коронавирусом

20:41
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний россиянин был незамедлительно изолирован в соответствии с процедурами. Игроки команды сдадут очередные тесты.

В текущем сезоне Миранчук провел 4 матча за «Аталанту», в которых забил 2 гола.

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