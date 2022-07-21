«Наполи» планирует подписать форварда «Буде-Глимта» Сольбаккена бесплатно в январе

«Наполи» ведет переговоры по трансферу нападающего «Буде-Глимта» Олы Сольбаккена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, неаполитанцы близки к тому, чтобы договориться о переходе 23-летнего норвежца на правах свободного агента в январе 2023 года.

Нынешний контракт футболиста с «Буде-Глимтом» действует до конца 2022 года. Форвард с большой долей вероятности откажется продлевать соглашение.

Сольбаккен выступает за «Буде-Глимт» с января 2020 года, на его счету 17 голов и 19 результативных передач в 78 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 2 миллиона евро.