«Наполи» планирует подписать форварда «Буде-Глимта» Сольбаккена бесплатно в январе
«Наполи» ведет переговоры по трансферу нападающего «Буде-Глимта» Олы Сольбаккена, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, неаполитанцы близки к тому, чтобы договориться о переходе 23-летнего норвежца на правах свободного агента в январе 2023 года.
Нынешний контракт футболиста с «Буде-Глимтом» действует до конца 2022 года. Форвард с большой долей вероятности откажется продлевать соглашение.
Сольбаккен выступает за «Буде-Глимт» с января 2020 года, на его счету 17 голов и 19 результативных передач в 78 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 2 миллиона евро.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Милан
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|0-0
|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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