Миранчук принял участие в победном матче «Аталанты» против «Порденоне»
21:45
«Аталанта» в товарищеском матче обыграла «Порденоне» (2:1).
Свой первый мяч за клуб из Бергамо забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Также отличился Роберто Пикколи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.
Товарищеский матч
«Аталанта» (Италия) — «Порденоне» (Италия) — 2:1 (1:1)
Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 — Тсатджут, 14, с пенальти
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