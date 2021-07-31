Миранчук принял участие в победном матче «Аталанты» против «Порденоне»

«Аталанта» в товарищеском матче обыграла «Порденоне» (2:1).

Свой первый мяч за клуб из Бергамо забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Также отличился Роберто Пикколи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.

Товарищеский матч

«Аталанта» (Италия) — «Порденоне» (Италия) — 2:1 (1:1)

Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 — Тсатджут, 14, с пенальти