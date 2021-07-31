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Мхитарян — об отношениях с Моуринью: «Хотим выиграть что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение»

20:54
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал об отношениях с главным тренером Жозе Моуринью.

«Уладили ли мы все? То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Хотим двигаться в одном направлении, выиграть что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение», — приводит слова Мхитаряна Corriere dello Sport.

Конфликт между Моуринью и Мхитаряном возник в сезоне-2017/18 в «Манчестер Юнайтед». Тогда из-за ссоры футболист покинул команду и перешел в «Арсенал».

С сезона-2021/22 португальский специалист будет главным тренером «Ромы».

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/07/31-84042543/mkhitaryan_esclusivo_con_mourinho_tutto_risolto_pepe_entrato_per_far_male

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