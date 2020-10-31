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«Аталанта» победила «Кротоне». Миранчук остался в запасе

18:55
31 октября. Серия А. «Кротоне» — «Аталанта» — 1:2. Фото Twitter
31 октября. Серия А. «Кротоне» — «Аталанта» — 1:2. Фото Twitter
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принял участия в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Он остался в запасе.

Команда из Бергамо на выезде победила со счетом 2:1. Дубль оформил Луис Муриэль.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Кротоне» — «Аталанта» — 1:2 (1:2)

Голы: Муриэль, 26 (0:1). Муриэль, 38 (0:2). Сими, 40 (1:2).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто, Педру Перейра (Рисполи, 78), Реца, Бенали, Дзанеллато (Силигарди, 78), Вулич, Сими, Мессиас.

«Аталанта»: Спортьелло, Мохика, Хатебур (Шутало, 68), Толой, Джимсити, Ромеро (Паломино, 73), Малиновский (Пессина, 89), Пашалич, Фройлер, Гомес (Иличич, 46), Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Хатебур, 37. Марроне, 49. Толой, 62. Ромеро, 70.

Судья: Дионизи (Италия).

31 октября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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