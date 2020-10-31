«Аталанта» победила «Кротоне». Миранчук остался в запасе
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принял участия в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Он остался в запасе.
Команда из Бергамо на выезде победила со счетом 2:1. Дубль оформил Луис Муриэль.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Кротоне» — «Аталанта» — 1:2 (1:2)
Голы: Муриэль, 26 (0:1). Муриэль, 38 (0:2). Сими, 40 (1:2).
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто, Педру Перейра (Рисполи, 78), Реца, Бенали, Дзанеллато (Силигарди, 78), Вулич, Сими, Мессиас.
«Аталанта»: Спортьелло, Мохика, Хатебур (Шутало, 68), Толой, Джимсити, Ромеро (Паломино, 73), Малиновский (Пессина, 89), Пашалич, Фройлер, Гомес (Иличич, 46), Муриэль (Сапата, 46).
Предупреждения: Хатебур, 37. Марроне, 49. Толой, 62. Ромеро, 70.
Судья: Дионизи (Италия).
31 октября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/