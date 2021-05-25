«Аталанта» не будет выкупать Кальдару у «Милана»
16:03
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды в «Аталанте», не станет игроком клуба из Бергамо на постоянной основе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Аталанта» не будет приобретать 26-летнего итальянца, поэтому футболист вернется в «Милан» по окончании сезона. Сумма, необходимая для выкупа контракта Кальдары, составляла 15 миллионов евро.
В прошедешм сезоне Кальдара сыграл в 8 матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями.
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