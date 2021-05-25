Гаттузо попрощался с «Наполи»

Уже бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выступил с прощальным словом.

«Это было прекрасно время. Прекрасные полтора года. Я навсегда сохраню любовь к этому клубу в своем сердце. Благодарю клуб, что мне был предоставлен шанс работать с этой прекрасной командой», — приводит слова Гаттузо официальный сайт «Наполи».

Гаттузо возглавлял «Наполи» с 11 декабря 2019 года. Под его руководством неаполитанцы стали обладателями Кубка Италии.

Сезон-2020/21 «Наполи» закончил на пятом месте в серии А и в последнем туре упустил путевку в Лигу чемпионов.