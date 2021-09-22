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«Аталанта» намерена подписать с Гозенсом долгосрочный контракт

08:11
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Защитник «Аталанты» Роберт Гозенс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба намерено предложить 27-летнему немцу долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне Гозенс провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На Евро-2020 в составе сборной Германии защитник забил гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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