«Аталанта» намерена подписать с Гозенсом долгосрочный контракт

Защитник «Аталанты» Роберт Гозенс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба намерено предложить 27-летнему немцу долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне Гозенс провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На Евро-2020 в составе сборной Германии защитник забил гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.