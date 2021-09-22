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«Интер» одержал 1500-ю победу в серии А

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«Интер» в гостях обыграл «Фиорентину» (3:1) в 5-м туре серии А.

Для миланского клуба эта победа стала 1500-й в чемпионате Италии, утверждает OptaPaolo. Такого результата «Интеру» удалось достичь спустя 91 год 11 месяцев и 15 дней с момента первой победы в чемпионате Италии.

В октябре 1929 года «Интер» обыграл «Ливорно».

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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