«Интер» одержал 1500-ю победу в серии А
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«Интер» в гостях обыграл «Фиорентину» (3:1) в 5-м туре серии А.
Для миланского клуба эта победа стала 1500-й в чемпионате Италии, утверждает OptaPaolo. Такого результата «Интеру» удалось достичь спустя 91 год 11 месяцев и 15 дней с момента первой победы в чемпионате Италии.
В октябре 1929 года «Интер» обыграл «Ливорно».
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