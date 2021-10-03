«Аталанта» проиграла «Милану», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» уступила «Милану» (2:3) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Дуван Сапата и Марио Пашалич. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. У гостей забивали Давиде Калабрия, Сандро Тонали и Рафаэл Леан.

«Милан» набрал 19 очков и занимает второе место. У «Аталанты» 11 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Аталанта» — «Милан» — 2:3 (0:2)

Голы: Калабрия, 1 (0:1). Тонали, 43 (0:2). Леан, 78 (0:3). Сапата, 86 — с пенальти (1:3). Пашалич, 90+4 (2:3).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Джимсити, Мехле (Иличич, 56), Мерих Демирал (Копмайнерс, 46), де Рон, Малиновский (Муриэль, 56), Фройлер (Пашалич, 87), Пессина (Пеццелла, 24), Сапата.

«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Кессье, Диас (Мессиас, 74), Тонали (Беннасер, 80), Ребич, Леан (Пеллегри, 90), Салемакерс.

Предупреждения: де Рон, 40. Диас, 42. Томори, 52. Мессиас, 85. Леан, 88.

Судья: Ди Белло.

3 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».