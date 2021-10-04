«Милан» повторил лучший старт в своей истории

«Милан» обыграл «Аталанту» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата Италии. Команда набрала 19 очков.

19 — AC Milan have gained 19 points so far, equalling their best start in the first seven games of a single Serie A campaign (19 also in 2003/04, when they won the title). Turbo.#AtalantaMilan #SerieA pic.twitter.com/y5ktv0o5TZ — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 3, 2021

«Милан» повторил лучший старт в серии А в своей истории. Также 19 очков за семь стартовых матчей россонери набрали в сезоне-2003/04. Тогда команда стала чемпионом, сообщает Opta.

«Милан» выиграл шесть матчей и один раз сыграл вничью. Команда занимает второе место. Впереди «Наполи», который выиграл все семь матчей и набрал 21 очко.