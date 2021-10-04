«Милан» повторил лучший старт в своей истории
00:23
«Милан» обыграл «Аталанту» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата Италии. Команда набрала 19 очков.
19 — AC Milan have gained 19 points so far, equalling their best start in the first seven games of a single Serie A campaign (19 also in 2003/04, when they won the title). Turbo.#AtalantaMilan #SerieA pic.twitter.com/y5ktv0o5TZ— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 3, 2021
«Милан» повторил лучший старт в серии А в своей истории. Также 19 очков за семь стартовых матчей россонери набрали в сезоне-2003/04. Тогда команда стала чемпионом, сообщает Opta.
«Милан» выиграл шесть матчей и один раз сыграл вничью. Команда занимает второе место. Впереди «Наполи», который выиграл все семь матчей и набрал 21 очко.
Читайте также
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю