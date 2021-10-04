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«Милан» повторил лучший старт в своей истории

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«Милан» обыграл «Аталанту» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата Италии. Команда набрала 19 очков.

«Милан» повторил лучший старт в серии А в своей истории. Также 19 очков за семь стартовых матчей россонери набрали в сезоне-2003/04. Тогда команда стала чемпионом, сообщает Opta.

«Милан» выиграл шесть матчей и один раз сыграл вничью. Команда занимает второе место. Впереди «Наполи», который выиграл все семь матчей и набрал 21 очко.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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