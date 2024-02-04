«Аталанта» победила «Лацио», Миранчука заменили на 64-й минуте
«Аталанта» с Миранчуком победила «Лацио» в серии А
«Аталанта» дома обыграла «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 3:1.
Счет на 16-й минуте открыл Марио Пашалич. На 43-й с пенальти отличился Шарль Де Кетеларе, он же оформил дубль на 76-й минуте. Единственный гол гостей на счету Чиро Иммобиле на 84-й минуте с пенальти.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.
«Аталанта» с 39 очками идет на четвертом месте в серии А, «Лацио» — девятый (34 очка).
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|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|0 : 0
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|0 : 0
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|2 : 3
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|4 : 2
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|0 : 0
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|2 : 1
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|3 : 1
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
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