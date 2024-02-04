«Аталанта» победила «Лацио», Миранчука заменили на 64-й минуте

«Аталанта» с Миранчуком победила «Лацио» в серии А

«Аталанта» дома обыграла «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Счет на 16-й минуте открыл Марио Пашалич. На 43-й с пенальти отличился Шарль Де Кетеларе, он же оформил дубль на 76-й минуте. Единственный гол гостей на счету Чиро Иммобиле на 84-й минуте с пенальти.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

«Аталанта» с 39 очками идет на четвертом месте в серии А, «Лацио» — девятый (34 очка).