Каррера: «Гасперини смог дождаться роста игрока, теперь Миранчук важен для команды»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» оценил прогресс полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У Миранчука появилось больше пространства, поэтому он смог проявить свои лучшие качества! Гасперини смог дождаться роста игрока, и теперь Миранчук важен для команды», — сказал Каррера «СЭ».

28-летний россиянин играет за бергамасков с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.