«Аталанта» и «Интер» не забили голов в матче чемпионата Италии

«Аталанта» и «Интер» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счетом 0:0.

«Интер» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. У «Аталанты» 42 очка и 4-я позиция в чемпионате.