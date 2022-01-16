Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»
«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».
В состав «фиалок» включен российский нападающий Александр Кокорин.
В предыдущей игре с «Наполи» в Кубке Италии (5:2) 30-летний форвард остался в запасе, а до этого вышел на замену на 73-й минуте в матче чемпионата против «Торино» (0:4).
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|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|2 : 4
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|1 : 0
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|- : -
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
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