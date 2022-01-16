Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

В состав «фиалок» включен российский нападающий Александр Кокорин.

В предыдущей игре с «Наполи» в Кубке Италии (5:2) 30-летний форвард остался в запасе, а до этого вышел на замену на 73-й минуте в матче чемпионата против «Торино» (0:4).