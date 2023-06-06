«Аталанта» хочет продать Миранчука в «Торино» за 9,5 миллиона евро

Читать «СЭ» в

«Аталанта» хочет продать российского хавбека Алексея Миранчука в «Торино», сообщает Torino Granata.

По информации издания, бергамаски снизили цену и готовы продать полузащитника за 9,5 миллиона евро.

27-летний Миранчук провел минувший сезон за «Торино» на правах аренды.

Он сыграл за «быков» 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.