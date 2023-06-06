«Сассуоло» продлил контракт с главным тренером Дионизи до 2025 года

Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи продлил контракт с командой до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

43-летний специалист работает в команде с лета 2021 года.

Ранее он успел поработать с такими клубами, как «Фьоренцуола», «Имолезе», «Венеция» и «Эмполи».

В минувшем сезоне его команда финишировала на 13-м месте с 45 очками.