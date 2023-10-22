«Аталанта» обыграла «Дженоа», Миранчук вышел на замену после перерыва
«Аталанта» дома одержала победу над «Дженоа» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:0.
На 68-й минуте счет открыл Адемола Лукман. На 90+5-й минуте еще один мяч забил Эдерсон.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 46-й минуте встречи.
«Аталанта» с 16 очками вышла на шестое место в серии А. «Дженоа» (8 очков) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
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|22
|
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|7
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|1
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|21
|
3
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
4
|Ювентус
|8
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|2
|1
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|
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|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Аталанта
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|1
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|
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|
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|
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|1
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|
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|
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|12
|
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|9
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|1
|5
|12-16
|10
|
14
|Торино
|9
|2
|3
|4
|6-12
|9
|
15
|Дженоа
|9
|2
|2
|5
|10-14
|8
|
16
|Верона
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|9
|0
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|6-19
|4
|
20
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|9
|0
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|5-18
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|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|1 : 3
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|0 : 3
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|2 : 2
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|2 : 0
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Николас Гонсалес
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|5
|П
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Маркус Тюрам
Интер
|5
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
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Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
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Сассуоло
|3
|1
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