«Аталанта» обыграла «Дженоа», Миранчук вышел на замену после перерыва

«Аталанта» дома одержала победу над «Дженоа» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 68-й минуте счет открыл Адемола Лукман. На 90+5-й минуте еще один мяч забил Эдерсон.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 46-й минуте встречи.

«Аталанта» с 16 очками вышла на шестое место в серии А. «Дженоа» (8 очков) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.